أسعار الذهب تعود للارتفاع في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– شيماء حفظي:

عاودت أسعار الذهب، ارتفاعها في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الجمعة، وزاد سعر الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس الخميس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 811 جنهيًا مقابل 808 جنيهات أمس.

وارتفع سعر الجرام من الذهب عيار 18 اليوم إلى 695 جنيها، وعيار 24 إلى 926.9 جنيه للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه نحو 6488 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب فوق 1900 دولار للأونصة، اليوم الجمعة 11 يونيو، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد الخزانة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1900.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:18 بتوقيت جرينتش.

وكشفت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت بقوة في مايو، مما قاد إلى أكبر زيادة سنوية في نحو 13 عامًا، بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لأدنى مستوياتها في قرابة 15 شهرا الأسبوع الماضي.

وتراجعت عوائد الخزانة الأمريكية القياسية لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. في غضون ذلك نزل مؤشر الدولار 0.1% بعد أن بلغ أعلى مستوى في نحو أسبوع في الجلسة السابقة.

وأمس الخميس، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير وتعهد بتدفق منتظم للتحفيز خلال الصيف.

ويتحول الانتباه الآن إلى اجتماع البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسات المقرر عقده في 15-16 يونيو.