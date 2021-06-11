فيديو.. هنا المصرف الذي شهد غرق عروسين ليلة زفافهما بالشرقية



محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

رصدت عدسة "الخليج 365" موقع وفاة عروسين وشقيقة العروس غرقًا في مجرى مياه بالقرب من قرية طلحة بردين في محافظة الشرقية أمس الخميس.

ونشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تغطية مباشرة من موقع الحادث، وأكد محمد صابر أحد شهود العيان أن الزفة كانت تضم سيارتين ملاكي وعددا من الشباب يستقلون موتسكيلات وجميعهم رافقوا العروسين بعد خروج العروس من أحد صالونات التجميل "كوافير" بمدينة الزقازيق.

مشيرا إلى أنهم انطلقوا في مسيرة زفاف من الزقازيق وحتى قريتهم محل إقامتهم وأثناء سيرهم على طريق "بلبيس_ الزقازيق" انقلبت سيارة العروسين داخل المصرف المار أمام قرية طحلة بردين.

أضاف عبد الله السيد، من أبناء القرية، أن الحفل كان سعيدا والجميع فرح، حتى جاءت لحظة سقوط سيارة العروسين بمياه المصرف، وحاول مستقلوها فتح أبوابها للقفز منها ولكنهم لم يستطيعوا، فيما تم استخراج طفل حي، واستطاع السائق وهو زوج شقيقة العروس الخروج، أيضا.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد تلقي المركز بلاغا بانقلاب سيارة في زفة عرس على طريق الزقازيق - بلبييس أمام قرية طحلة بردين.

انتقلت قوة من الشرطة وقوات الإنقاذ النهري بقيادة العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية، وتبين غرق العروسين وشقيقة العروس وهم في بداية العشرينات من عمرهم وتمكنت القوات من انتشال الجثامين وجرى نقلهم إلى مستشفى الزقازيق العام، والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفى وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة لحين انتهاء التحقيقات.

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