الري عن استحمام الأشخاص في الترع بعد تبطينها: تأثير إيجابي للمشروع ودليل على أهميته



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم الري، إن مشهد استحمام بعض الأشخاص بالترع بعد الانتهاء من تبطينها غير مؤذي كما يتصور البعض؛ بل علي العكس هو دليل علي أهمية المشروع ومدى تأثيره الإيجابي على حالة الترع مقارنة بالوضع السابق، لافتا إلى أن المشروع هدفه الحفاظ على نوعية المياه بالترع المؤهلة، وحمايتها من كافة أشكال التلوث.

وأوضح غانم، في تصريح خاص لمصراوي، الجمعة، أن الأهالي يعيشون حالة من السعادة والاطمئنان أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتحسين حالة المواطن وخاصة بالمناطق الريفية في إطار مبادرة تطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس السيسي، متابعا:"قطاعات وأجهزة الوزارة بكل محافظة ترصد أي مخالفة تلوث أو تعد على الترع وتقوم إزالتها على الفور"

وناشد المتحدث الرسمي بوزارة الموارد المائية، المواطنين بضرورة عدم إلقاء القمامة والمخلفات في الترع للحفاظ على جودة المياه التي يتم استخدامها في الشرب والزراعة، مع التأكيد على ضرورة إدراك المواطنين بأنهم أصحاب هذه الترع التى تقوم بتوفير احتياجاتهم المائية.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تأهيل الترع خلال عامين تنتهي بحلول منتصف عام 2022، لتبدأ المرحلة الثانية، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى للمشروع 18 مليار جنيه، تشمل محافظات الجمهورية بالوادي والدلتا.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأشخاص يقومون بالاستحمام في بعض الترع بعد انتهاء وزارة الري من تبطينها.