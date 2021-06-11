كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 يونيو 2021 02:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة وروسيا، اليوم الجمعة، على خفض ترسانتهما النووية قبل أيام من اجتماع الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف.

وقال وانغ مخاطبا مؤتمر الحد من التسليح الذي تدعمه الأمم المتحدة: ”أفعال التنمر الأحادية من جانب الولايات المتحدة“ هي السبب الجذري لأزمة إيران النووية.

وأشار إلى أن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في فيينا ”في مرحلتها الأخيرة“، مضيفا أنه يتعين على أطراف الاتفاق النووي المبرم في 2015 مضاعفة الجهود الدبلوماسية ”لإعادة الاتفاق إلى مساره“.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق في 2018.

وحث روبرت وود، المبعوث الأمريكي لشؤون نزع السلاح، الصين على المشاركة في محادثات بشأن الحد من المخاطر وتحقيق الاستقرار الاستراتيجي، وعبر عن أسفه لأن الجهود الأمريكية ”قوبلت بالرفض“.الصين: المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في مرحلتها الأخيرة