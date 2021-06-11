جنوب افريقيا تعلن دخولها الموجة الثالثة من وباء كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 يونيو 2021 02:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا إن البلاد دخلت رسميا الموجة الثالثة من وباء كورونا، مع تزايد عدد الحالات وتباطؤ طرح اللقاح، مما أثار مخاوف من إجهاد جديد على النظام الصحي.

وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية إن “جنوب إفريقيا دخلت من الناحية الفنية الموجة الثالثة من وباء كورونا حيث أن متوسط ​​الإصابة المتحرك لمدة 7 أيام هو 5959 حالة، ويكون بذلك تجاوز العتبة المحددة من قبل اللجنة الاستشارية الوزارية”.

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل أكثر من 9100 حالة في غضون 24 ساعة، في معدل يقترب من المستويات التي سجلت في ذروة الموجة الثانية في جنوب إفريقيا في ديسمبر.

وحتى الآن، سجلت جنوب إفريقيا أكثر من 1.7 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، حوالي 34 في المائة من الإصابات المبلغ عنها في القارة، بالإضافة إلى 57410 حالة وفاة على الأقل، وذلك بحسب “أ ف ب”.