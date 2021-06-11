اليابان: العلاقات مع تايوان غير رسمية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 يونيو 2021 02:24 مساءً - منذ ساعتين

صرح كبير أمناء مجلس الوزراء باليابان، كاتسونوبو كاتو، في مؤتمر صحفي دوري يوم الجمعة أن “موقف اليابان هو الحفاظ على علاقات عمل مع تايوان على المستوى غير الحكومي”، بما يتماشى مع البيان الياباني الصيني لعام 1972، عندما حولت طوكيو الاعتراف الدبلوماسي من تايوان إلى الصين “هذه هي سياستنا الأساسية وليس هناك تغيير في ذلك”.

جاءت تصريحات كاتو، بعد يوم من احتجاج الصين على إشارة رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، إلى تايوان كدولة خلال مناقشة برلمانية يوم الأربعاء.

وأثناء إجابته على سؤال حول تدابير مكافحة وباء كورونا، أشار سوغا بشكل عابر إلى تايوان ونيوزيلندا وأستراليا باعتبارها “ثلاث دول”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، يوم الخميس، إن تصريح سوغا ينتهك “الوعد الرسمي لليابان بعدم اعتبار تايوان دولة”.

أضاف وانغ: “نحن نأسف بشدة لتصريحات اليابان الخاطئة، وقدمنا شكاوى رسمية لها، نطالب اليابان بتقديم توضيحات واضحة على الفور لإزالة الآثار السلبية الناجمة عن التصريحات ذات الصلة، ولضمان عدم تكرار مثل هذه المواقف”، وذلك بحسب “أسوشيتد برس”.