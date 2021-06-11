شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 0.32% من الأشخاص الملقحين بالكامل بكورونا في بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معهد ساينسانو للصحة العامة في بلجيكا اليوم الجمعة أن نحو 32ر0 % ممن تلقوا تطعيما كاملا ضد فيروس كورونا في بلجيكا جاءت نتيجة تحاليلهم إيجابية للفيروس.

وقال ساينسانو إنه حتى 31 أيار/مايو، جرى اعتبار 4ر1 مليون شخص ملقحين بالكامل. ومن تلك المجموعة جاءت نتيجة اختبارات 4526 شخصا إيجابية للفيروس.

تعتبر بلجيكا الأشخاص ملقحين بالكامل بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الأخيرة المطلوبة. وتستلزم الكثير من لقاحات فيروس كورونا الحصول على جرعتين. وهؤلاء الذين لم يحصلوا سوى على جرعة واحدة غير مشمولين في البيانات.

وبحسب بيان صحفي، فأن أكثر من ثلثي الأشخاص الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية للفيروس لم تظهر عليهم أعراض.