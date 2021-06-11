شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. مخالفة 57 مطعما ومقهى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تابعت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة في البحرين زياراتها التفتيشية لمتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والقرارات الأخيرة المنصوص عليها، وقد قام مفتشو قسم مراقبة الأغذية يوم أمس الخميس الموافق 10 يونيو 2021، بزيارة تفتيشية شملت 193 مطعمًا ومقهى يقدم أطعمة ومشروبات تم خلالها مخالفة 57 منها حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة هذه المطاعم للجهات القانونية.

وبينت الوزارة أنه نظرًا لمخالفة تلك المطاعم للإجراءات والاشتراطات التنظيمية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2020 بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم والمقاهي لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، ورصد مخالفات للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، تم تطبيق القوانين حيال المطاعم المخالفة، ولفتت الوزارة إلى أن مأموري الضبط القضائي قاموا بضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وخلال الزيارات التفتيشية تم تنبيه بعض المحلات ممن لوحظ لديهم قصور في آلية تطبيق بعض الإجراءات والتي هي قابلة للتصحيح، فتم تصحيحها في الحال من قبل أصحاب تلك المحال.

ودعت الصحة العامة الجميع إلى مواصلة الالتزام والتحلي بروح المسؤولية العالية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها.