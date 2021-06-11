شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين.. حرية أكبر لمن تلقى اللقاح من المسنين للتشجيع على التطعيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانيلا-رويترز

قال مسؤولون، الجمعة، إن الفلبين ستعفي كبار السن الذين تلقوا جرعة التطعيم من وباء «كوفيد-19» كاملة من أوامر البقاء في المنزل، لتشجيع المزيد على تلقي اللقاح، ما يساعد على تحقيق أهداف التحصين التي وضعتها الحكومة.

وقال هاري روكيه المتحدث باسم الرئاسة في بيان، إنه سيُسمح للمسنين الذين يعيشون في مناطق بها قواعد حجر صحي أقل صرامة بالخروج بدءاً من الأربعاء، لكن سيظل عليهم وضع كمامات أو أغطية واقية للوجه والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وكان كبار السن، الذين يشكلون أربعة أخماس الوفيات الناجمة عن المرض في البلاد، ضمن الفئات ذات الأولوية في حملة التطعيم الحكومية التي بدأت في الأول من مارس/آذار.

لكن حتى السادس من يونيو/حزيران تلقى 1.54 مليون أو 16 في المئة من كبار السن الذين يتجاوز عددهم تسعة ملايين الجرعة الأولى من اللقاح، بينما تلقى ما يزيد على 343 ألفاً الجرعتين. وقالت ماريا روساريو فيرجيري وكيلة وزارة الصحة في مؤتمر صحفي: «تلقوا اللقاح لتحظوا بميزة الخروج للتريض وتبادل الحديث مع أقرانكم». وسمح فريق العمل المكلف بمكافحة فيروس «كورونا»، الجمعة، بإعادة فتح أماكن الرياضة مثل قاعات اللياقة البدنية وكذلك الأماكن الأثرية والمتاحف، لكن بعدد محدود من الزوار.