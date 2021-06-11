شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذّر من خطورة تجاوز الإشارة الحمراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

بثّت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، وضمن حملة «درب السلامة»، ومبادرة «لكم التعليق»، فيديو لحادث سببه تجاوز الإشارة الحمراء.

وحذرت مديرية المرور والدوريات، السائقين من مخاطر الانشغال أثناء القيادة، باستخدام الهاتف وغيرها من السلوكات التي تؤدي إلى فقدان التركيز، وهي أحد الأسباب الرئيسية لتجاوز الإشارة الحمراء.

وذكرت أن القانون رقم (5) لسنة 2020، بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، أوضح أن مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الحمراء، هي 1000 درهم، و12 نقطة مرورية، وحجز المركبة 30 يوماً، والقيمة المالية لفك الحجز 50 ألف درهم، فضلاً عن سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة 6 أشهر، بدءاً من تاريخ سحب الرخصة. على أن تحجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر. وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.