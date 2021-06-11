شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الوصل» تنشئ مركزاً للدراسات اللسانية والسردية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الدكتور محمد عبد الرحمن، مدير جامعة الوصل، إنشاء مركز رقمي للدراسات اللسانية والسردية في كلية الآداب بجامعة الوصل، أثناء كلمته بمناسبة افتتاح الندوة الدولية في اللسانيات التي نظمتها كلية الآداب، بإشراف نيابة البحث العلمي بالجامعة، يوم الخميس 10يونيو، عن بُعد، وحضرها نواب مدير الجامعة، وعميد كلية الآداب، وأساتذة الدراسات العليا وطلبتها، وباحثون ومهتمون من دول عدة.

وأضاف أن الوصل جامعة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وفي هذا السياق تأتي هذه الندوة الدولية في اللسانيات التي يشترك فيها باحثون من مدارس لسانية متعددة. وأشار إلى أهمية قراءة تراثنا الغني، في ضوء مناهج البحث اللساني، وما وصلت إليه من آليات جديدة في طرق القراءة. ودعا الطلبة إلى الإفادة من هذه الآليات.

وأشار إلى أن مهمة المركز عقد الندوات في هذين التخصصين، ودعوة المختصين فيهما، وإعداد قواعد بيانات للمنتج اللساني والسردي في دولة الإمارات.

وتوجه بالشكر إلى جمعة الماجد، رئيس مجلس أمناء الجامعة، لدعمه المتواصل لإقامة مثل هذه الندوات، وإلى الباحثين لمشاركتهم في إثراء فعاليات الندوة.

عرضت في الندوة 5 أوراق بحثية في جلستين متتاليتين، تناولت نشأة اللسانيات الحديثة منذ أواخر القرن 19 وتطورها واتجاهاتها الأساسية، وتشكل مدارسها وتحولاتها، وأثرها في البحث اللساني العربي، وبعض فروعها الحديثة النشأة: اللسانيات الاجتماعية، واللسانيات التداولية، واللسانيات العرفانية.