شكرا لقرائتكم خبر عن «التوطين» تفعل 10 خدمات إلكترونية جديدة عبر التطبيق الذكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:

عماد الدين خليل

فعّلت وزارة الموارد البشرية والتوطين 10 خدمات إلكترونية جديدة، عبر تطبيقها الإلكتروني الذكي «MOHRE» يمكن لجميع المتعاملين الحصول عليها بالتطبيق المتاح لأنظمة الهواتف المحمولة عبر «جوجل بلاي» و «أبل ستور».

ودعت المتعاملين إلى تجربة الخصائص والخدمات الجديدة لتعزيز تجربتهم مع التطبيق الذكي، التي توفرها الوزارة لإنجاز الخدمة بسهولة ودقة، ووفقاً لأعلى معايير أمن البيانات للمتعاملين.

وأفادت الوزارة عبر التطبيق الإلكتروني أن الخمات تشمل «الواقع المعزز» تستخدمه لمعرفة أماكن مراكز الخدمة التابعة لها، و«الواقع المعزز للأعمال» تتضمن تجربة نظام الأعمال الذكي، و«الواقع الافتراضي» لتجربة إدارة الأعمال في المستقبل، و«خدمة التواصل» توفر فرصة تواصل أصحاب العمل بجميع المستخدمين.

و«الأوامر الصوتية» للتنقل بين صفحات التطبيق، و«حجز التذاكر»، وبصمة الوجه والأصبع، لتأمين فتح التطبيق للمتعامل ذاته.

و«البحث الشامل» عن كل ما يخص التطبيق أو الحساب الشخصي، و«العمالة المساعدة» لإدارة ملفاتها، و«المعاملات المعلقة» للاستعلام عنها بدون فتح التطبيق.

ويوفر تطبيق MOHRE للهاتف الذكي مجموعة من الخدمات لأصحاب الأعمال والموظفين، حيث يمكن لأصحاب الأعمال التقدم بطلب للحصول على تجديد العقود واسترداد الضمانات البنكية وتسجيل حالات الهروب وما إلى ذلك. كما يمكنهم رؤية عقودهم وتسجيل شكوى بشأن شركاتهم وكثير من الخدمات الأخرى.

وبدأت الوزارة أخيراً بالعمل في تطبيق نموذجها التشغيلي الجديد، في إطار تحقيق التوجهات الحكومية في تقديم الخدمات، الذي استند إلى المخرجات التطويرية لنماذج العمل، واستمرارية الأعمال المطبّقة خلال الجائحة.