«الصحة» تسحب عدسات لاصقة وغسولاً مرطباً للعين

دبي: إيمان عبدالله آل علي

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الشركة المصنّعة للمنتج الطبي

Medical product field safety action سحبت عدداً من محاليل العدسات اللاصقة وغسولاً ومرطباً للعيون، بسبب مشكلة الامتثال لعملية التعقيم.

وطلبت الوزارة من جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب التشغيلات المحددة.

وقررت الوزارة، كذلك، سحب تشغيلات لمنتجات توصيل الأدوية والتغذية والعناية بالكلى، بسبب مشكلة عدم الامتثال للتعقيم التي تعرضت لها الوسائل الطبية.

وقررت سحب وتعليق تسجيل المنتجين الطبيين،

، Omiz Plus 40 mg Capsule /Omiz Plus 20 mg Capsule

اللذين يستخدمان لعلاج بعض مشكلات المعدة والمريء مثل ارتجاع المريء والقرحة، حيث سيعلّق تسجيل المنتجين المذكورين الى أن يتم التحقيق من جودتهما.

وطلبت الوزارة، من الشركة المصنّعة سحب المنتجين من القطاعين العام والخاص، فيما أبلغت جميع ممارسي الرعاية الصحية بعدم تداولهما إن وجدا لديهم.

وشددت على جميع الصيدليات التوقف عن صرف المنتجين المذكورين. مشيرة إلى أن سحبهما وتعليق تسجيلهما، يرجع لعدم تكافؤهما حيوياً مع المستحضر المرجعي.

‫