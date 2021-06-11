شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. 2234 متعافياً من "كورونا" و2281 إصابة جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وام

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لزيادة الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر المصابين بفيروس «كورونا»، ومخالطيهم وعزلهم، أعلنت إجراء 225 ألفاً و651 فحصاً جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة، باستخدام أحدث التقنيات.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، في كشف 2281 إصابة جديدة بالفيروس، من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع المصابين المسجلين 593 ألفاً و894.

‌‎كما أعلنت وفاة 3 من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 1720.

‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. مهيبة بالجميع التعاون مع الجهات الصحية، والالتزام بالإجراءات الوقائية، ضماناً للصحة والسلامة.

‌‎كما أعلنت شفاء 2234 مصاباً وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 573 ألفاً و194.

(وام)