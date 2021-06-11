تطعيم فريق منتخب مصر الأوليمبي بلقاح فيروس كورونا في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس _ حسام الدين أحمد:

انتقل فريق من مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس إلى إحدى القرى السياحية بمنطقة السخنة، جنوبي المحافظة لتطعيم المنتخب الأوليمبي بلقاح فيروس كورونا.

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة في السويس، إن المديرية وجهت فريق التطعيم اليوم الجمعة لإحدى القرى حيث يقيم المنتخب الأوليمبي وجرى تطعيم الجهاز الفني والإداري واللاعبين الذين يبلغ عددهم 50 شخصًا بلقاح فيروس كورونا قبل سفرهم إلى طوكيو استعداد الأولمبياد.

وأوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي في تصريحات صحفية أن جميع لاعبي المنتخب بصحة جيدة بصحة جيدة وان الفحص الطبي المسبق لتلقي التطعيم أفاد عدم إصابة أي من اللاعبين أو الجهاز الفني أو الإداري بفيروس كورونا، متمنيا لهم التوفيق في أولمبياد بطوكيو.

وكان منتخب مصر الأوليمبي فاز أمس على منتخب جنوب أفريقيا بهدفين مقابل لاشيء في المباراة الودية التي جمعتهما في ستاد السويس الجديد استعدادا لأولمبياد طوكيو.