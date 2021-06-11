من هو محدود الدخل ومتى يمكن بيع الشقة؟.. تفاصيل مبادرة التمويل العقاري 3% ( س و ج)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي الإعلان عن تفاصيل المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري الجديدة بفائدة سنوية 3% بعد ظهور ملامحها الأولية خلال الأسبوع الماضي.

ووفقا لما قالته مصادر لمصراوي، تستعد البنوك لتطبيق المبادرة على أرض الواقع، عقب تلقي تعليمات وشروط المبادرة من المركزي رسميا خلال أيام قريبة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي في مارس الماضي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات سابقة، إنه تم تخصيص 100 مليار جنيه كشريحة أولى للمبادرة الرئاسية التمويل العقاري بفائدة سنوية 3% متناقصة لأول مرة في تاريخ الجهاز المصرفي.

ويتناول الخليج 365 التفاصيل الأولى لمبادرة التمويل العقاري الجديدة 3% في سؤال وجواب..

1 - كيف يتم تعريف العملاء من محدودي ومتوسطي الدخل في مبادرة 3%؟

اعتمدت مبادرة التمويل العقاري على تعريف شريحة متوسطي ومحدودي الدخل حسب الحد الأٌقصى للدخل الشهري، ومحدود الدخل هو العميل الذي لايتجاوز دخله الشهري بين 4 آلاف جنيه للأعزب على ألا تزيد عن 6 آلاف جنيه للمتزوج شهريا.

أما متوسطي الدخل فهو من يتراوح دخله الشهري بين 10 آلاف جنيه للأعزب على ألا يزيد عن 14 ألف جنيه للمتزوج.

2 - ما أنواع الأشخاص الذين تنطبق عليهم مبادرة التمويل العقاري؟

تضم المبادرة أنواع مختلفة من شريحة محدودي ومتوسطي الدخل فهي متاحة لموظفي القطاع العام والخاص، وأصحاب المهن الحرة، وأصحاب المعاشات، وكذلك المهن الحرة البسيطة كما سيتم الإعلان عنه.

3 – ما هي الجهات الممولة لمبادرة التمويل العقاري الجديدة؟

تختص البنوك بتمويل مبادرة التمويل العقاري للأفراد، كما تسمح المبادرة بمشاركة شركات التمويل العقاري في تمويل المبادرة في حال رغبتهم.

4- كم يبلغ الحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية؟

حددت المبادرة حد أقصى للوحدة السكنية للاستفادة من دعم الفائدة بحيث لاتتجاوز قيمتها بين 1.1 مليون جيه للأعزب، و1.4 مليون جنيه للمتزوج على شريحة متوسطي الدخل، وفقا للشروط الأولية للمبادرة، أما محدودي الدخل يتم تحديد سعر الوحدة السكنية من صندوق ضمان للتمويل العقاري.

5 - ما نوعية الوحدات السكنية الخاضعة لشروط المبادرة؟

تختص مبادرة التمويل العقاري الجديدة بالشقق السكنية سواء التابعة لوزارة الإسكان، أو القطاع الخاص، أو الأفراد العاديين، بشرط تكون كاملة التشطيب والمرافق، وصالحة للسكن، ولايوجد عليها مخالفات بناء.

6 - كم نسبة تمويل البنك من إجمالي ثمن الوحدة السكنية؟

تتولى البنوك تمويل النسبة الأكبر من ثمن الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل بنسبة تتراوح بين 80% إلى 85% كحد أقصى من إجمالي ثمن الوحدة السكنية مقابل سداد العميل مقدمة للشقة بين 15% إلى 20% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية، بحسب حالة العميل الإجتماعية أعزب أو متزوج، أما محدودي الدخل تصل إلى 90% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية مقابل سداد العميل 10% كمقدمة.

7 - كم تبلغ نسبة القسط من إجمالي الدخل الشهري في مبادرة التمويل العقاري؟

يشترط المركزي ألا يزيد نسبة قيمة القسط الشهري عن 40% من إجمالي الدخل الشهري لأي عميل.

8 – ما موقف الحاصل على قروض قبل الاستفادة من المبادرة؟

في حال حصول العميل على قروض تصل لنسبة 40% من الدخل الشهري، لن يستطيع الاستفادة من المبادرة الإ بعد سداد القروض منعا لوقوع حالات تعثر في سداد الأقساط بانتظام.

9 - كم عدد سنوات لسداد أٌقساط التمويل العقاري بالمبادرة؟

تتميز المبادرة بالمرونة الكبيرة في الحد الأقصى لسنوات سداد تصل إلى 30 عاما كحد أقصى، كما متاحة أمام العملاء من سن 21 عاما إلى 65 عاما من سن المعاش، كما أنها متاحة لأصحاب المعاشات حتى سن 75 عاما بشرط توافر بوليصة تأمين على العملاء.

10 - متى يحق للعميل بيع الوحدة السكنية؟

تحظر المبادرة على العميل بيع الوحدة السكنية إلا بعد مرور 7 سنوات على استلامها، على أن يتم رد فرق الدعم بين 3% والسعر الحالي في البنوك في ذلك الوقت.