صور.. المؤتمر الأول لتنمية المشروعات وريادة الأعمال في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، المؤتمر الأول لتنمية المشروعات وريادة الأعمال.

وقالت الدكتورة آلاء ذخيرة، أمينة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، في بيان إعلامي لها، اليوم الجمعة، إن المؤتمر جرى تنظيمه بقاعة مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة، بحضور جمال آدم أمين عام الحزب بالمحافظة، محمود سبع مدير عام جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة ولفيف من قيادات الحزب والمهتمين بالمشروعات وريادة الأعمال.

وأضافت ذخيرة، أن هذا المؤتمر يهدف إلى تعريف الشباب بأهم المشروعات التي يمكن أن تنفذ بمجتمعاتهم وذات عائد مادي كبير، كما سيتم التعريف بكافة سبل الدعم التي يوفرها الجهاز للشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات متوسطة أو صغيرة، وآفاق التنمية وما توفره المشروعات من فرص عمل.