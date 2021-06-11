​​رابط ورقم سري.. تفاصيل منظومة جديدة لعرض مشكلات المطاعم والكافتيريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، اجتماعا مهما مع المسئولين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتكليفات رئاسية، وذلك للوقوف على المشكلات التي عانت منها المنشآت خلال الفترة السابقة بسبب جائحة كورونا.

وبحسب بيان اليوم، تم الاتفاق خلال الاجتماع على تلقي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، شكاوى المنشآت والمطاعم السياحية، غبر إمداد كل منشآة ومطعم سياحي باسم مستخدم وكلمة مرور للإبلاغ عن المشكلات التي تعاني منها المنشآة خلال الفترة السابقة سواء كانت هذه المشكلات تتعلق بجهات الدولة المختلفة مثل البنوك والمصالح الحكومية المختلفة مثل الكهرباء والمياه والغاز والوزارات الأخرى ذات اتصال مثل الزراعة والري والأحياء والمجتمعات العمرانية وغيرها.

وأشار المصري، إلى أن الغرفة وجهت أعضائها عبر منشور دورى حول أهمية المشاركة فى هذه المنظومة ـ وإخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالمشكلات عبر الرابط الإلكتروني التالي ( اضغط هنا ) ، وهو ما يتطلب من المنشآة الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور إدخال بياناتها وبيانات العمالة سواء منتظمة، غير منتظمة، بالإضافة إلى المشكلات التي عانت منها المنشآت مع جهات الدولة المختلفة.

وأوضح عادل المصري، أن الغرفة قررت من خلال المركز الرئيسي للغرفة والفروع التابعة لها إمداد المنشآة باسم المستخدم وكلمة المرور ودليل استخدام التطبيق، من خلال تفويض موجه إلى أمين عام الغرفة، باسم المستلم ورقم بطاقتة الشخصية وصفته (مدير مرخص، ممثل قانوني، مسئول HR) على ورق المنشأة وموقع من مدير المنشآة ومختوم بختم المنشآة.

وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن قطاع السياحة من القطاعات الرئيسة الـمولّدة للنقد الأجنبي للدولة من خلال متحصّلات القطاع من أوجه إنفاق التدفقات الدولية الوافدة لزيارة الـمقاصد السياحية بمصر.

وتابع: أن القطاع يسهم بصورة فاعلة في توليد القيمة الـمضافة وفي توفير فرص عمل عديدة مباشرة في مختلف أنشطته، وبصورة غير مباشرة في العديد من القطاعات والأنشطة الـمرتبطة والـمتداخلة معه، فضلاً عن الدور الـمُهِم الذي يلعبه قطاع السياحة في توسعة رقعة الـمعمور الـمصري بسبب انتشار الـمقاصد السياحية في مناطق متعدّدة ومترامية صارت مراكز مُهِمة للجذب السياحي.

وأوضح المصري، أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي تتأثر بتداعيّات الأحداث الدولية والإقليمية والـمحلية، وآخرها أزمة التعرض لكوفيد -19 وهي الأزمة التي تأثر بها العاملون بالقطاع تأثرًا كبيرًا، مؤكداً على الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الدولة المصرية تهدف تقليل الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي.

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