السيطرة على حريق في مدرسة أحمد عرابي بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب في مدرسة أحمد عرابي الابتدائية، في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، دون إصابات بين العمال.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد محمد عدلي مدير إدارة الحماية المدنية بالشرقية، يفيد السيطرة على حريق شب في مدرسة أحمد عرابي الابتدائية، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية.

تبين من تحريات المباحث أن الحريق شب في غرفة العهدة وأسفر عن احتراق معظم الملفات ومحتويات الحجرة، وتم تشكيل لجنة من مراقبين بالتربية والتعليم، ولجنة المتابعة الميدانية التابعة لديوان عام المحافظة، لمعرفة سبب الحريق والخسائر.

جرى تحرير محضر بالوقعة وتولت النيابة العامة متابعة التحقيقات.