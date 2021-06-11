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تحرير 455 غرامة لعدم تطبيق إجراءات مواجهة كورونا في سوهاج

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محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

حررت الأجهزة الأمنية بسوهاج، خلال الساعات الماضية، غرامات فورية لـ455 شخصًا بمراكز المحافظة، لعدم ارتداء الكمامة الطبية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس المستجد.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بالمحافظة 61 شيشة في المقاهي والكافتيريات، لتقديمها للمواطنين، ومخالفة قرار منع الشيش ضمن إجراءات الفيروس المستجد "كوفيد 19"، كما جرى تحرير محاضر مخالفة مواعيد الغلق لـ9 مقاهٍ و27 محلًا تجاريًا.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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