الإحصاء: 14,2 % ارتفاعا في صادرات مصر لدول مجموعة السبع بالربع الأول من 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – ياسمين سليم:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى بنسبة 14.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 1,9 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لبيان المركزي اليوم الجمعة، جاءت إيطاليا على رأس قائمة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى الأعلى استيراداً من مصر خلال الربع الأول من عام 2021، حيث سجلت قيمة صادرات مصر لها 559,5 مليون دولار.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية 525,4 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 264,7 مليون دولار، ثم ألمانيا 184,5 مليون دولار، ثم فرنسا 171,9 مليون دولار، ثم كندا 115 مليون دولار، وأخيراً اليابان 63,2 مليون دولار.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة السبع 4,36 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 4,42 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 1,2%.

وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة السبع 6,2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 6,1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 3%.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بقائمة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى الأعلى تصديراً لمصر خلال الربع الأول من عام 2021، حيث سجلت قيمة واردات مصر منها 1,6 مليار دولار، وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية 970,6 مليون دولار، ثم إيطاليا 753,5 مليون دولار، ثم فرنسا 408,5 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 337 مليون دولار، ثم اليابان 243,3 مليون دولار، وأخيراً كندا 71,4 مليون دولار.

وسجلت قيمة استثمارات دول مجموعة السبع في مصر 5,7 مليار دولار خلال العام المالي 2019 - 2020 مقابل 8,9 مليار دولار خلال العام المالي 2018 - 2019 بنسبة انخفاض قدرها 36%، واستحوذت المملكة المتحدة على النصيب الأكبر من استثمارات دول المجموعة في مصر خلال عام 2019 / 2020، حيث سجلت قيمة استثماراتها 2,9 مليار دولار.

ثم في المرتبة اللاحقة، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية 1,5 مليار دولار، ثم إيطاليا 596,3 مليون دولار، ثم فرنسا 349 مليون دولار، ثم ألمانيا 215,2 مليون دولار، ثم كندا 94 مليون دولار، وأخيراً اليابان 33 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة السبع 1,6 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 1,7 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6,7%، واستحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على النصيب الأكبر من تحويلات المصريين العاملين بدول المجموعة خلال عام 2018 / 2019، والتي سجلت قيمتها 842 مليون دولار، يليها المملكة المتحدة 365,4 مليون دولار، ثم فرنسا 112,8 مليون دولار، ثم ألمانيا 112,6 مليون دولار، ثم إيطاليا 82,6 مليون دولار، ثم كندا 72,2 مليون دولار، وأخيراً اليابان 5,7 مليون دولار.