شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان تسيطر على منطقة أفغانية مهمة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مسؤولون اليوم الجمعة أن مسلحي طالبان نجحوا في السيطرة على منطقة مهمة أخرى في إقليم تخار شمال أفغانستان.

وقال أعضاء المجلس الإقليمي المحلي، مير أحمد قاسم وكرامة الله ووفي الله رحماني إن منطقة "إيشكيرميش" وهي منطقة مهمة استراتيجيا لطالبان والحكومة، سقطت في أيدي طالبان بعد اشتباكات عنيفة وقعت مساء أمس الخميس.

وبعد ساعات من القتال، اضطرت قوات الأمن لمغادرة المنطقة بسبب نقص الذخيرة والدعم الجوي، حسب المسؤولين.

وأسفر القتال بشأن السيطرة على المنطقة أيضا عن مقتل وإصابة عدد من قوات الأمن، لكن لم يعرف العدد تحديدا.