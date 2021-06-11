شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين محاولات الحوثي استهداف خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية اليوم استهداف ميليشيا الحوثي مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة ومفخخة، وتمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، موقف الأردن الدائم بإدانة واستنكار استمرار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة من خلال استهداف المناطق المدنية، الذي يشكل خرقاً للقانون الدولي والإنساني.

وشددت على وقوف الأردن إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، وأن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.