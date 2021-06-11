5 أطعمة تقلل الإجهاد والالتهابات... تناولها يوميا!

يمكن لعدد من الأطعمة أن تحافظ على راحة عضلاتك، وتخفف الشعور بالألم والإجهاد، وتقلل الالتهابات في الجسم والعضلات والأوتار. وذلك بحسب مؤسسة "كليفلاند كلينك" الطبية المتخصصة.يعتبر تقليل الالتهابات، جزء حيوي من استشفاء الجسم، لأن الالتهابات استجابة بيولوجية طبيعية لمجموعة واسعة من المحفزات، التي يسعى الجسم لإزالتها حتى تلتئم الأنسجة مجددا.

وجاءت أبرز العلامات التقليدية للالتهاب في الجسم على النحو التالي:

مفتاح تقليل الالتهابات، هو تحويل تركيزك إلى نظام غذائي صحي، وتعتمد طريقة الأكل هذه على تناول أطعمة نظيفة وكاملة مثل:

ماذا تحتوي الأطعمة التي تقلل الارهاق والالتهابات؟

-مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، ما يجعلك أقل عرضة لارتفاع نسبة السكر في الدم -غني بالألياف -نسبة عالية من دهون أوميغا 3

وينبغي أن تحتوي الأطعمة، التي يمكنها أن تقلل الإجهاد والتعب والالتهابات، على ما يلي

أطعمة تقلل الإجهاد والالتهابات

يمكن أن تساعدك إضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي على محاربة التهاب ما بعد التمرين واستعادة الوظيفة الخلوية، وتقليل الشعور بالإجهاد والتعب، والتي جاءت على النحو التالي

1. أفوكادو

يعتبر الأفوكادو مصدرًا رائعًا للدهون عالية الجودة وفيتامين "إي" والبوتاسيوم والجلوتاثيون، الذي يعتبر أحد مضادات الأكسدة القوية.

ويمكن أن يمزج نصف حبة أفوكادو في عصير الصباح، للحصول على قوام كريمي أكثر.

2. اللوز

يعتبر اللوز طعاما قويا، وهو مصدر كبير للكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين "إي" والجلوتاثيون والدهون المفيدة.

ويمكن أن يعزز اللوز الذاكرة والانتباه والتركيز.

يمكن أن تهرس اللوز في معالج الطعام الخاص بك، للحصول على زبدة لوز دسمة، وفعالة من حيث التكلفة، كما أنها تكون لذيذة على الفاكهة الطازجة كوجبة خفيفة محمولة قبل التمرين.

3. الشاي الأخضر

هذا المشروب مليء بمضادات الأكسدة، ويساعد في تقليل الضرر الذي يلحق بالميتوكوندريا، وتعمل هذه المحركات في خلايانا على هضم العناصر الغذائية، وتكوين جزيئات غنية بالطاقة لتستخدمها أجسامنا.

يمكن أن تحضره عن طريق ملء صواني مكعبات الثلج بالشاي الأخضر، وإسقاط بضع حبات من التوت في كل مكعب، وتجميدها، ثم اخراج القليل منها لتذوق المذاق.



4. الأعشاب البحرية

تعد خضروات البحر مصدرا ممتازا للمعادن مثل السيلينيوم والمغنيسيوم وأحيانا الكالسيوم واليود.

يمكن أن تكون رقائق الأعشاب البحرية قوية جدا لترضيك، حيث يمكن تقوم بتقطيع خضروات البحر، وتطهى على نار خفيفة في الحساء ويطبخ للحصول على نكهة أكثر رقة.

5. البروكلي

يعتبر البروكلي ضمن عائلة براسيكا، وواحد من أقوى عوامل إزالة السموم في الأطعمة والخضروات المختلفة، وجميع الخضروات مفيدة، لكن البروكلي يبرز كواحد من أبرز تلك الأطعمة.

ويحتوي البروكلي على مادة السلفورافان والجلوتاثيون، للمساعدة في حماية عقلك من الالتهاب المفرط.

ويمكن أن تكون الطريقة الأمثل لتناول البروكلي هي تناوله مشويا على ورقة خبز، بدلاً من سلقه أو غليه، للحصول على قرمشة لذيذة، ويمكن أن ترش زيتا لم تجربه من قبل، مثل زيت الجوز أو اللوز أو الأفوكادو للحصول على نكهة جديدة.

كيف تجعل تلك الأطعمة خياراتك الغذائية؟