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دراسة تكشف اسباب ضعف حاسة السمع لدى مصابي كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - اكدت أخصائية أوبئة روسية، أن انخفاض حاسة السمع يلاحظ عند 18-23% من المرضى نتيجة احتقان في الأذن، وهذا المرض قابل للعلاج.
وتقول، "الاحتقان في الأذن الذي يؤدي إلى انخفاض السمع عند الإصابة بمرض "كوفيد-19" يعاني منه 18-23% من المرضى، وهذه الحالة قابلة للعلاج".

وتشير الأخصائية، إلى أنه يمكن ملاحظة استمرار هذه الأعراض لدى 1.5-2% من المتعافين من "كوفيد-19" خلال بضعة أسابيع بعد شفائهم.


ووفقا لها، يلاحظ في حالات نادرة انخفاض حاد في حاسة السمع بعد الإصابة بمرض "كوفيد-19"، ولم يحدد السبب إلى الآن، ولكن يعتقد أنه عدوى فيروسية بما فيها "كوفيد-19".

وتقول، "يعتقد أن نقص الأكسجين في مركز السمع عند الإصابة بالشكل الحاد من "كوفيد-19"، وكذلك تناول بعض الأدوية، قد يساعد على تطور هذه الحالة. ويمكن عدم ملاحظة هذه الحالة إذا بقي المريض في وحدة العناية المركزة فترة طويلة".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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