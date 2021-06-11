انت الان تتابع خبر الكشف عن جولة مرتقبة للكاظمي تشمل دولا اوروبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الغزي استقبل السفير الصربي لدى العراق، بالوف أوروش، وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وملفات التعاون المشتركة، اضافة الى الاستعدادات الخاصة للزيارة المُرتقبة التي سيجريها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى صربيا ودول أوربية أخرى".وبحسب البيان فقد "أكد الأمين العام، خلال اللقاء، على عمق العلاقات الثنائية بين صربيا والعراق، ودعا إلى تعزيز أواصر التواصل بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

وأضاف أنّ "بغداد تطمح إلى أنْ تضطلع البعثة الدبلوماسية الصربية بدور أكبر بشأن التعاون في المجالات الاقتصادية، والتجارية، وجهود إعادة الإعمار".

وبيّنَ الأمين العام، أنّ "زيارة السيد الكاظمي تأتي ضمن برنامج يشمل دول أوربية عدة ، من بينها صربيا، وحال اقتراب موعد الزيارة سيتم إعلام الجانب الصربي بها؛ لترتيب جدول المواعيد واللقاءات".



وتابع أنّ "الجولة الأوربية المُرتقبة مبادرة مسؤولة من قبل الحكومة العراقية وفعالية جادة تدل على التزامها بالمواثيق الدولية، واعتبارها لنهج الانفتاح على التجارب العالمية، انطلاقا من مبدأ السيادة، وحسن التعامل".

من جانبه أثنى السفير الصربي، على ما تبديه بغداد من تعاون فريد وما تبذله من جهد كبير مع حكومة بلاده، ومع فريق السفارة داخل العراق، مؤكدا أنّ العلاقات بين البلدين تتكئ على تاريخ متين يمتد إلى 63 عاما من الروابط الدبلوماسية المتميزة.

وأشار إلى أنّه من "أولويات عمله تفعيل التعاون الاقتصادي، والعسكري، والاستثماري، مع بغداد، وتطوير عمل الشركات الصربية فيها وفقا للاتفاقيات السارية، ومذكرات التفاهم المشتركة".