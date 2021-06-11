كندا تبدأ محاكمة قاتل العائلة المسلمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مثل الشاب المتهم بقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة دهسا في مدينة لندن في مقاطعة أونتاريو الكندية، أمام المحكمة في أولى جلساته الإجرائية.

وكان مثول المتهم ناثانييل فيلتمان (20 عاما) لدقائق قليلة، عبر اتصال بالفيديو، من السجن خلال جلسة استماع إجرائية.



وخلال الجلسة، أجاب فيلتمان، الذي ارتدى قميصا قطنيا وسروالا برتقالي اللون، على بعض الأسئلة.

ومن المقرر عقد جلسة استماع جديدة الإثنين المقبل.

ووجهت إلى الشاب الذي ليست لديه سوابق جنائية أو ارتباط معروف بمنظمة متطرفة، في وقت سابق من الأسبوع، 4 تهم تتعلق بالقتل العمد ومحاولة قتل.

وفي حال إدانته، سيواجه عقوبة السجن مدى الحياة، فيما لم تستبعد الشرطة توجيه اتهامات أخرى ذات طبيعة "إرهابية" إلى المشتبه به في إطار هذه القضية التي صدمت المجتمع الكندي.

ووصف رئيس الوزراء جاستن ترودو والكثير من مسؤولي الجالية المسلمة الحادث بأنه "هجوم إرهابي".

ومساء الأحد الماضي، قتل 4 أفراد من عائلة مسلمة دهسا بشاحنة صغيرة كان يقودها شاب في مدينة لندن في مقاطعة أونتاريو على مسافة 200 كيلومتر جنوب غرب تورنتو، وهو حادث نفذ "مع سبق الإصرار والتخطيط دافعه الكراهية"، وفق الشرطة.

والضحايا وهم زوجان وابنتهما المراهقة وجدّتها، فيما أصيب أيضا ابنهما البالغ 9 أعوام الذي يتلقى العلاج في المستشفى من جروح خطرة.

وألقي القبض على الفاعل على مسافة 7 كيلومترات من أمام مركز تجاري، حيث صادفه سائق سيارة أجرة، على ما أوردت وسائل إعلام كندية.

وكان المشتبه به أوقف شاحنته الصغيرة خلف سيارة سائق أجرة، وهو أيضا مسلم.