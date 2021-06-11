الرئيس الجزائري عن تزوير الانتخابات: كان في الجاهلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن تزوير الانتخابات كان في الجاهلية، محذرا من ضياع أي صوت لأي ناخب.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية خلال زيارته أمس الخميس إلى مركز عمليات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.



وأضاف تبون أن "الغش في الانتخابات كان في الجاهلية، والصندوق سيكون الفاصل بين المرشحين"، فيما أكد أنه لا وجود لـ"الكوتة" بها.

فيما أشاد الرئيس الجزائري بعملية التجهيز للانتخابات، مؤكدا أنها "تتم بنزاهة وصرامة كبيرة على مستوى جميع الولايات".



وبينما وصف الرئيس الجزائري أعضاء السلطة المستقلة للانتخابات بأنهم صمام الأمان لضمان انتخابات نزيهة، شدد على ضرورة الالتزام بعدم ضياع أي صوت من أصوات المواطنين.

ويترقب الجزائريون غدا أول انتخابات تشريعية بعد رحيل النظام السابق برئاسة عبدالعزيز بوتفليقة.

وتتنافس فيها أكثر من 1400 قائمة يحتكر غالبيتها مرشحون مستقلون في مواجهة 28 حزبا لحصد 407 مقاعد هي إجمالي عدد نواب البرلمان.