مقتل 95 من مسلحي "أونق شني" الإرهابية بـ"أوروميا" الإثيوبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة الإثيوبية في بيان، الجمعة، إن 95 مسلحا من جماعة "أونق شني" الإرهابية بإقليم أوروميا قتلوا خلال عملية أمنية.

وأوضح البيان أن العملية الأمنية المشتركة نفذتها عناصر الشرطة وقوات العمليات الخاصة في منطقتي "غوجي وبورينا" بإقليم أوروميا.

وكانت إثيوبيا قد أدرجت مؤخرا جماعة "أونق شني" كتنظيم إرهابي إلى جانب "حركة تحرير تجراي".

وقال البيان الذي نقله التلفزيون الإثيوبي الرسمي، إن القوات تمكنت من الاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة المستخدمة ووسائل نقل كان يستخدمها مسلحو "أونق شني".

وأشادت مفوضية الشرطة، بدور المواطنين في المنطقة ومستوى حسهم الأمني وتعاونهم معها، داعية إلى ضرورة مواصلة العمل المشترك مع شرطة الإقليم.

وتعتبر العملية التي أعلنتها شرطة إقليم أوروميا اليوم هي الأكبر من نوعها ضد الجماعة بعد تصنيفها حركة إرهابية في مايو/أيار الماضي .

وفي السادس من مايو/أيار الجاري، صادق مجلس النواب الإثيوبي (البرلمان)، على قرار مجلس الوزراء الإثيوبي، بتصنيف "جبهة تحرير تجراي" وجماعة "أونق شني" منظمتين إرهابيتين.

وكان مجلس الوزراء الإثيوبي وافق على تصنيف "جبهة تحرير تجراي" وجماعة "أونق شني" منظمتين إرهابيتين، موضحا أن السنوات الثلاث الماضية، شهدت العديد من الهجمات على المدنيين في أجزاء مختلفة من البلاد، تسببت في فقد العديد من الأرواح ودمرت ممتلكات، وهجر كثير من الأهالي من مناطقهم.

وأضاف أن هذه الهجمات عرضت المجتمع إلى خطر وخوف دائمين وقوضت الثقة في الحكومة، وهو ما عرض وجود الدولة ذاته للخطر، وفق بيان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي .

وجماعة "أونق شني" المسلحة، تشكلت إثر الخلاف مع زعيم جبهة تحرير أورومو المعارضة داؤود أبسا، بقيادة "كومسا دريبا" المعروف بـ"جال ميرو".

واتخذت جماعة "أونق شني"، من جنوب أوروميا قاعدة لعملياتها في منطقة غرب "غوجي"، إلى جانب مناطق "وللغا"، و"قلم"، و"هورو غودور".

وتتمركز "أونق شني" في مناطق حول مدينة "نقمتي" بأوروميا، وتتهمها حكومة الإقليم بتنفيذ أعمال قتل من وقت لآخر بالمنطقة، راح ضحيتها مدنيون ورجال شرطة في أوقات سابقة.