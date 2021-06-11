شكرا لقرائتكم لندن: مجموعة الـ7 ستتعهد بتوزيع مليار جرعة لقاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتزم قادة دول مجموعة السبع التوافق في قمتهم التي تعقد نهاية الأسبوع على توسيع إنتاج اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لتأمين مليار جرعة على الأقل للعالم من خلال وضع خطط للتمويل والمشاركة، وفق ما أعلنت بريطانيا المضيفة للقمة الخميس.

إلى ذلك، قالت بريطانيا التي تستقبل الاقتصادات الرائدة في العالم، إنها ستتبرع بـ100 مليون جرعة لقاح فائضة على الأقل خلال العام المقبل، بينها خمسة ملايين في الأسابيع المقبلة.

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"فصل عنصري على أساس اللقاحات"

يأتي هذا الالتزام في أعقاب الدعوات المتزايدة للدول الغنية لتكثيف جهودها لمشاركة لقاحات كوفيد-19 مع الدول الأقل نموا، في وقت تحذّر منظمات إنسانية من أن الوضع الراهن يؤدي إلى "فصل عنصري على أساس اللقاحات".

وواجهت بريطانيا التي تلقت طلبات لأكثر من 400 مليون جرعة انتقادات بسبب تأخرها في الشروع بتقديم تبرعات للدول الفقيرة.

"الوضع سيتغير"

لكن عشية ترحيبها بزعماء دول مجموعة السبع في قمتهم الأولى منذ نحو عامين، تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تغيير هذا الوضع قريبا.

وقال "نتيجة لنجاح برنامج التلقيح في المملكة المتحدة، نحن الآن في وضع يسمح لنا بتشارك فائض جرعاتنا مع أولئك الذين يحتاجون إليها".

بوريس جونسون

وأضاف "من خلال القيام بذلك سنخطو خطوة كبيرة نحو دحر هذا الوباء نهائيا". وتابع: "خلال قمة مجموعة السبع، آمل أن يقدّم زملائي القادة تعهدات مماثلة حتى نتمكن معا من تلقيح العالم بحلول نهاية العام المقبل، وإعادة البناء بشكل أفضل بعد فيروس كورونا".

خطة توسيع تصنيع اللقاحات

فيما قال بيان داونينغ ستريت "من المتوقع أن يعلن قادة العالم في القمة أنهم سيقدمون ما لا يقل عن مليار جرعة لقاح لفيروس كورونا الى العالم من خلال برنامج لتشارك الجرعات والتمويل، إضافة إلى وضع خطة لتوسيع تصنيع اللقاحات من أجل تحقيق هذا الهدف".

وستتبرع بريطانيا بخمسة ملايين جرعة بحلول نهاية أيلول/سبتمبر بدءا من الأسابيع المقبلة تُخَصّص أساسا لأفقر دول العالم، وفقا لمكتب جونسون.

جو بايدن

وأشار البيان إلى أن بريطانيا التزمت أيضا التبرع بمبلغ 95 مليونا إضافيا خلال العام المقبل، بما في ذلك 25 مليونا أخرى بحلول نهاية عام 2021.

يشار إلى أن حوالي 80 بالمئة من اللقاحات ستذهب إلى مبادرة كوفاكس التي تهدف إلى ضمان التوزيع العادل للّقاحات في جميع أنحاء العالم، مع تقاسم الباقي بشكل ثنائي.

أميركا تتبرع بـ500 مليون جرعة

وأعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها ستتبرع بـ500 مليون جرعة لنحو 92 دولة فقيرة وذات دخل منخفض ومتوسط.

كما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على التبرع بما لا يقل عن 100 مليون جرعة بحلول نهاية عام 2021، مع التزام كل من فرنسا والمانيا بتقديم 30 مليون جرعة.