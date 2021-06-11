شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: سنفعل «اللازم» لضمان سلامة المترجمين الأفغان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ.ف.ب

أكّد رئيس هيئة الأركان الأمريكيّة المشتركة الجنرال مارك ميلي، الخميس، أنّ بلاده ستفعل «اللازم»؛ لضمان سلامة المترجمين الأفغان، في وقتٍ يتسارع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وتُتابع الخارجيّة الأمريكيّة هذا الملفّ؛ لأنّها الوزارة المسؤولة عن منح تأشيرات للأفغان، ولا سيّما للمترجمين الفوريّين الذين يخشون على حياتهم بعد رحيل القوّات الأجنبيّة من أفغانستان. غير أنّ وزارة الدفاع الأمريكيّة (البنتاجون) قامت بالفعل باستعداداتٍ في هذا الاتّجاه، بحسب ما أكّد ميلي لدى سؤاله في الكونجرس حول هذا «الواجب الأخلاقيّ» للولايات المتحدة.

وقال: «يُمكنني أن أؤكّد لكم أنّ الحكومة الأمريكيّة ستفعل كلّ ما يلزم لضمان سلامة وحماية أولئك الذين تعاونوا معنا طوال عقدين من الزمن».

وقد وافقه الرأي وزير الدفاع لويد أوستن الذي كان يُشارك في الجلسة نفسها أمام لجنة القوّات المسلّحة في مجلس الشيوخ، قائلاً: «إنّه أمرّ مهمّ جدّاً بالنسبة إلينا. نحن من جانبنا نضغط إلى الحدّ الأقصى»؛ للإسراع بذلك «قدر الإمكان».

من جهة ثانية، قال أوستن: إنّ الجيش الأمريكي بدأ بالفعل، انطلاقاً من الخارج، في إجراء عمليّات استطلاع جوّي لمراقبة جماعات متطرفة في أفغانستان.

ومنذ الإعلان عن الانسحاب من أفغانستان في نيسان/ إبريل، أكّد البنتاجون على الدوام أنّه سيحتفظ بقدراتٍ «ما وراء الأفق»، في إشارة إلى عمليّات جوّية تتمّ من الخارج. وتابع وزير الدفاع: «في الوقت الذي سحبنا فيه الكثير من قدراتنا من البلاد، نقوم بأشياء كثيرة وراء الأفق».

