«ديزرت كنترول» تنطلق من دبي للمساهمة في الحد من التصحر

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة ديزرت كنترول الناشـــئة ضمن حاضنة الأعمال in5 في دبي، المتخصصة في قطاع التكنولوجيا الزراعية، عن نجاحها في جمع نحو 85 مليون درهم من خلال عملية اكتتاب أولي في منصة التداول متعددة الأطراف Euronext Growth Oslo التي تشرف بورصة أوسلو على تشغيلها، فيما افتتحت الشركة مكاتب لها في أبوظبي ودبي تمهيداً للتوسع إقليمياً.

وقالت الشركة في بيــــان لها إنها أصبحت جاهزة لإطلاق ابتكارها المكون من مـــــــزيج طبيعـــــــي يسمى «نانوكلاي» بشكل تجاري، حيث يهدف هذا الابتكار المكون من مواد طبيعية فقط للمساهمة في جهود الحد من التصحر عالمياً وتحويل رمال الصحراء إلى تربة صالحة للزراعة.

وتسمح التكنولوجيا المبتكرة المستخدمة في تطوير «نانوكلاي» للتربة السطحية والتربة الرملية ورمال الصحراء بالاحتفاظ بالمياه والمكونات المغذية، فضلاً عن قدرتها على إعادة تخضير الأراضي القاحلة.

وقال أتلي إيدلاند، مدير عام شركة ديزرت كنترول الشرق الأوسط: «لقد كانت حاضنة الأعمال in5 بمثابة خطوة كبيرة لبدء نشاطات شركتنا في دبي والإمارات، ونحن ممتنون للدعم المستمر الذي تلقيناه خلال مرحلة النمو. نحن نتوجه الآن إلى مرحلة التوسع السريع، حيث نقوم بالتوظيف ونبحث عن مساحات أكبر لمكاتبنا، ولكن سنظل فخورين دوماً بأننا من الشركات التي تخرجت في حاضنة in5 وسنحتفظ بذكرياتنا الرائعة عنها».

وقال أولي كريستيان سيفيرستن، الرئيس التنفيذي لشركة ديرزت كنترول: «يمكن أن يساهم مزيج نانوكلاي في تعزيز استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات ودول المنطقة».

من جانبه قال ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للإعلام: «ثمة فرص هائلة للابتكار والشركات الناشئة، ونحن سعداء بأن تكون شركة ديزرت كنترول ضمن الشركات المبكرة التي استفادت من برنامج حضانة الأعمال والبنية التحتية والمرافق المتقدمة التي نوفرها بهدف تحويل الأفكار في المراحل المبكرة إلى مشاريع ناجحة تجارياً وهذا يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي تدرك أن الابتكار يشكل ركيزة التنمية ويدعم خطة دبي الحضرية 2040».

وانضمت «ديزرت كنترول» إلى حاضنة in5 العام 2018 واستفادت من مزايا سهولة تأسيس الأعمال فيها وفرص تعزيز العلاقات واختيرت ضمن أفضل 100 شركة ناشئة في العالم العربي من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.