أسعار الدولار تتراجع 4 قروش مقابل الجنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في البنك الاهلي، وانخفض سعر العملة الأمريكية نحو 4 قروش على مدار الأسبوع.

وبحسب بيانات البنك الأهلي سجل سعر الدولار أمس الخميس 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع مقابل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وأعلن البنك المركزي الخميس الماضي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مايو وذلك للشهر الثاني عشر على التوالي.

وقال المركزي إن احتياطي النقد الأجنبي سجل 40.468 مليار دولار في نهاية مايو الماضي مقارنة 40.343 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي بزيادة 125 مليون دولار.

وواصل احتياطي النقد الأجنبي بذلك ارتفاعه للشهر الثاني عشر على التوالي، وذلك بعد أن تعرض لانخفاض كبير في الشهور الثلاثة الأولى لأزمة فيروس كورونا وهي مارس وأبريل ومايو 2020.