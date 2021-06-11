الرابعة محليا.. جامعة الإسكندرية تحرز تقدما في "تصنيف QS البريطاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أظهرت نتائج تصنيف QS البريطاني لتصنيف الجامعات لعام 2021، دخول جامعة الإسكندرية ضمن شريحة "1001- 1200" من بين 1300 جامعة من جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان، اليوم الجمعة، إن الجامعة حصلت على المركز الرابع مكرر محليا من إجمالي 13 جامعة مصرية "حكومية وخاصة" أدرجت هذا العام في تصنيف QS.

وأضاف رئيس الجامعة أن أعلى خمس جامعات في هذا التصنيف هي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة أكسفورد، وجامعة ستانفورد، وجامعة كامبريدج، وجامعة هارفارد.

وأعرب قنصوه عن أمله في رفع ترتيب الجامعة في العام القادم من خلال تطوير وتحديث موقع الجامعة على الانترنت وإتاحة أكبر قدر من المعلومات والأبحاث، فضلا عن تحفيز جذب أكبر عدد ممكن من الأساتذة الأجانب والطلاب الوافدين.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة الإسكندرية شهدت مؤخراً زيادة في معدل النشر العلمي إذ بلغ النشر 2458 بحث في عام 2020 بزيادة قدرها 27.5% عن عام 2019.

ويعتمد تصنيف QS على 6 معايير رئيسية هي استقساء رأي الخبراء الأكاديميين 40%، إذ يجري جمع آراء الخبراء لأكثر من 130.000 خبير في مجال التعليم العالي فيما يتعلق بجودة التدريس والبحث في جامعات العالم.

أما المعيار الثاني فيشمل رأي أصحاب العمل في مستوى الخريجين 10% إذ جرى الاستعانة بأكثر من 75000 رد من أصحاب المؤسسات التي يستقبلون فيها الخريجين الأكثر كفاءة وابتكارًا وفعالية.

ويجري الاعتماد على الاستشهادات لكل عضو هيئة تدريس 20% والتي تقيس جودة البحث المؤسسي لإجمالي الاستشهادات التي تلقتها جميع الأبحاث العلمية في كافة التخصصات التي تنتجها الجامعة خلال فترة خمس سنوات 2015 – 2020.

ويجري الحصول على جميع بيانات الاستشهادات باستخدام قاعدة بيانات Scopus من Elsevier ، وهي أكبر مستودع في العالم لبيانات المجلات الأكاديمية.

وتشمل باقي المعايير نسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب 20%، نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب لكل المصريين5%، ونسبة الطلاب الوافدين للطلاب المصريين 5%.