ضبط 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الجمعة، 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في منزل، بجرجا جنوبي المحافظة.

وردت معلومات للواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، أكدتها التحريات السرية مفادها حفر وتنقيب "زينهم. ع" 39 عامًا عامل ويقيم دائرة مركز جرجا بحثًا عن الآثار بمنزله.

جرى استهداف المنزل المشار إليه، وضُبط مالكه المذكور وكل من "كامل. أ" 58 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية، "عصام. س" 49 عامًا سائق، "محمد. ع" 40 عامًا عامل، ويقيمان مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وتبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر 1.5 متر وبعمق 7 أمتار، كما جرى ضبط أدوات الحفر المستخدمة.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بحثًا عن الآثار، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.