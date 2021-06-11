العريس يكشف سبب ارتداء معازيم لملابس أطقم العزل الصحي في زفافه بقنا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي :

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحفل زفاف بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، ارتدى خلاله بعض المعازيم ملابس الأطقم الطبية داخل مستشفيات العزل الصحي.

وأظهرت الصور التي تداولها رواد موقع فيسبوك ارتداء عدد من المعازيم ملابس العزل المخصص للأطقم الطبية في مستشفيات العزل عند التعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد، في رسالة منهم لدعم الجيش الأبيض.

وكشف الممرض محمد عباس، 25 عاما، ممرض بمستشفى الصدر بقنا، في منشور له، تفاصيل حضور عدد من زملائه بملابس العزل لحفل زفافه الذي أقيم منذ أيام، موضحا أن أصدقائه اتفقوا فيما بينهم على الحضور بملابس العزل لحفل زفافه لتوجيه رسالة دعم إلى أفراد الجيش الأبيض من أطباء وتمريض في حربهم ضد فيروس كورونا المستجد.