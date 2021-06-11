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صعقًا بالكهرباء.. مصرع موظف في محطة مياه بسوهاج

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محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقى موظف مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم الجمعة، أثناء عمله بمحطة مياه، بدائرة مركز سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج بلاغًا من "رجب. أ" 59 عامًا عامل بمحطة مياه تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بناحية عرابة أبو الدهب دائرة المركز بوفاة زميله "مصطفى. ك" 35 عامًا عامل بذات المحطة داخل المحطة.

وأفاد المُبلغ أنه أثناء صيانة المتوفى المذكور طلمبة ضخ المياه بالمحطة تعرض لصعق كهربائي من أحد الأسلاك العارية، ما نتج عنه وفاته.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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