زيادة البلطي والمكرونة السويسي.. أسعار الأسماك في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي، في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية.

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات الأسبوع، جنيها، ليتراوح بين 22 و26 جنيهًا، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، وفقا لبيانات سوق العبور.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي خلال الأسبوع بين 5 و 10 جنيهات للكيلو، ليتراوح اليوم الجمعة بين 65 و85 جنيهًا، مقارنة بسعر الكيلو عند 60 و 75 جنيها الجمعة الماضي.

ويتراوح سعر كيلو الكابوريا، اليوم الجمعة، بين 30 و120 جنيهًا، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي،

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.