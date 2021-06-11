شكرا لقرائتكم خبر عن حرية الحركة لمن تلقى اللقاح من المسنين في الفلبين للتشجيع على التطعيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون اليوم الجمعة إن الفلبين ستعفي كبار السن الذين تلقوا جرعة التطعيم من كوفيد-19 كاملة من أوامر البقاء في المنزل، لتشجيع المزيد على تلقي اللقاح مما يساعد في تحقيق أهداف التحصين التي وضعتها الحكومة.

وقال هاري روكيه المتحدث باسم الرئاسة في بيان إنه سيُسمح للمسنين الذين يعيشون في مناطق بها قواعد حجر صحي أقل صرامة بالخروج بدءا من الأربعاء، لكن سيظل عليهم وضع كمامات أو أغطية واقية للوجه والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وكان كبار السن، الذين يشكلون أربعة أخماس الوفيات الناجمة عن المرض في البلاد، ضمن الفئات ذات الأولوية في حملة التطعيم الحكومية التي بدأت في الأول من مارس آذار.