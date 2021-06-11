انت الان تتابع خبر كورونا يفتك بالهند.. استمرار موجة الاصابات والوفيات القياسية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السلطات الصحية الهندية، اليوم الجمعة، موقف اصابات ووفيات كورونا في الباد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووفقا وزارة الصحة فقد سجلت الهند 91,702 إصابة جديدة بكورونا، بينما تم تسجيل 3,403 وفيات.
وارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الهند إلى 29.3 مليون بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 363.079.
وارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الهند إلى 29.3 مليون بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 363.079.