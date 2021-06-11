كورونا يفتك بالهند.. استمرار موجة الاصابات والوفيات القياسية

ووفقا وزارة الصحة فقد سجلت الهند 91,702 إصابة جديدة بكورونا، بينما تم تسجيل 3,403 وفيات.

وارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الهند إلى 29.3 مليون بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 363.079.

