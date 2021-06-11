فيديو.. رئيس الاتحاد الاوروبي يهدي 'كأس امم اوروبا' للبابا فرنسيس

وبحسب موقع "روم ريبورتس"، فقد أهدى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر شيفرين، للبابا فرانسيس خلال اللقاء نسخة طبق الأصل من كأس بطولة "يورو 2020".

وقدم البابا فرانسيس خلال اللقاء مباركته قبل انطلاق بطولة يورو 2020، المقامة في العاصمة الإيطالية روما.

وشارك رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييل غرافينا، إلى جانب رياضيين سابقين، مثل لويس فيغو من البرتغال، في اللقاء الذي أقيم داخل القصر الرسولي بالفاتيكان.

وتنطلق بطولة "يورو 2020"، التي تم تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، غدا الجمعة، حيث تلعب إيطاليا مع تركيا في الاستاد الأولمبي.

ويشار إلى أن البابا فرنسيس، وهو أرجنتيني المولد، من عشاق كرة القدم، ومشجع بارز لفريق بوينس آيرس سان لورينزو.