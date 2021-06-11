انت الان تتابع خبر النفط يواصل ذروة اسعاره في عامين رغم انخفاضه نسبيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تراجعت أسعار النفط ، اليوم الجمعة، وسط توقعات إيجابية مرتبطة بتعافي الطلب على الخام في أوروبا والصين وأمريكا، لكنه النفط بقي ضمن اعلى مستوياته في عامين.