مصرع عروسين وشقيقة العروس بانقلاب سيارة الزفاف في نهر

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع" المحلية، فإن الأجهزة الأمنية في مصر، تلقت بلاغا، مساء امس الخميس، يفيد بانقلاب سيارة في ترعة مياه المشروع أمام "عزبة صيام"، التابعة لقرية "طحلة بردين" في دائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية شمالي مصر.وأضافت الصحيفة أن قوات الأمن والإسعاف توجهت إلى موقع الحادث، ليتبين مصرع العروسين وشقيقة العروس.

وجرى انتشال جثمان العروس وشقيقتها، فيما يواصل رجال الإنقاذ جهود البحث عن جثة العريس.

