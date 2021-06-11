كورونا.. نحو 4 ملايين حالة وفاة في العالم

ووفقا لآخر الإحصائيات المتعلقة بعدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، فقد ارتفع عدد المصابين إلى قرابة 175 مليون إنسان، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الوباء حوالي 4 ملايين حالة وفاة.

وبحسب الأرقام التي رصدها مرصد جامعة جونز هوبكينز لإصابات فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، بلغ عدد المصابين بالفيروس 174,771,133، من بينهم 3,769,494 حالة وفاة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الاول 2019، بحسب وكالة رويترز.