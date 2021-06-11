انخفاض عجز الميزانية الأمريكي.. 132 مليار دولار في مايو

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، إن الحكومة الأمريكية سجلت عجزاً 132 مليار دولار في مايو/أيار، وهو ما يعادل نحو ثلث العجز في مايو 2020 الذي بلغ 399 مليار دولار.

وارتفعت العائدات في مايو 167 في المئة لتصل إلى 464 مليار دولار.

وقالت الوزارة أيضاً إن الضرائب المقتطعة من الأجور زادت 20 في المئة لتصل إلى 204 مليارات دولار في مايو، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت ضرائب الشركات في مايو إلى 18 مليار دولار من ملياري دولار العام الماضي.

وزادت النفقات في مايو/ أيار أربعة في المئة عن العام السابق، لتصل إلى 596 مليار دولار مع استمرار مدفوعات حزمة المساعدات التي تبناها الرئيس جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار، والمرتبطة بكوفيد-19.

ونمت الإيرادات منذ بداية العام 29 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 2.607 تريليون دولار، في حين زادت النفقات 20 في المئة لتصل إلى 4.671 تريليون دولار.

(رويترز)