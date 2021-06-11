شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة برازيلية ترفض دعوتين قضائيتين لمنع إقامة «كوبا أمريكا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برازيليا - رويترز

رفضت المحكمة العليا البرازيلية، الخميس، دعوتين قضائيتين لمنع إقامة بطولة «كأس كوبا أمريكا لكرة القدم» في البلاد؛ بسبب جائحة فيروس «كورونا».

وتنطلق البطولة، الأحد، على الرغم من الانتقادات بسرعة تنظيمها بعد نقلها من الأرجنتين وكولومبيا إلى البرازيل. ومن المتوقع أن ترفض المحكمة دعوى ثالثة، وتسمح بإقامة البطولة.

وقالت القاضية كارمن لوسيا في قرارها: إنه لا يعفي السلطات من وضع إجراءات صحية صارمة ضرورية لمنع تفشي الفيروس الذي أودى بحياة ما يقرب من نصف مليون برازيلي.

وفي الأسبوع الماضي قرر اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) بشكل مفاجئ نقل البطولة بعد استبعاد كولومبيا؛ بسبب الاضطرابات المحلية وانسحاب الأرجنتين؛ من جرّاء الزيادة في أعداد المصابين بالفيروس. ودعم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي قلل من خطورة الفيروس ووقف ضد إجراءات العزل العام، هذه الخطوة.

لكنّ خبراء الصحة العامة ولاعبي كرة القدم شككوا في خطوة استضافة البطولة في ظل تفشي الجائحة. وكانت أحزاب معارضة والنقابة الوطنية لعمال صناعة المعادن تقدمت بالدعاوى القضائية.