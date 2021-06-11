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بنك القاهرة يقترض 200 مليون دولار لدعم توسعاته

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك القاهرة؛ ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، في بيان صحفي، إنه وقع اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.
وأضاف بنك القاهرة في البيان: إنه سيستخدم القرض البالغة مدته خمس سنوات في دعم خططه التوسعية بالسوق الإفريقية.
وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة في البيان الصحفي: إن القرض يأتي «لمساعدة المصنعيين المصريين وقطاع المقاولات والشركات العاملة في مجال البنية التحتية على اقتناص فرص النمو وتشجيع المصدّرين المصريين على زيادة صادراتهم لدول القارة الإفريقية».
(رويترز)

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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