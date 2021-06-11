الأردن تدين اعتداءات شرطة الاحتلال الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس المحتلة والمسجد الأقصى

المناطق - وكالات

أدانت حكومة الأردن أمس, اعتداءات شرطة الاحتلال الإسرائيلية على الفلسطينيين في باب العامود بالقدس المحتلة، واستمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى.

وحذرت وزارة الخارجية الأردنية من تبعات الخطوات الاستفزازية الإسرائيلية التي تؤدي إلى التصعيد والتوتر والعنف, كما حذرت من مغبّة ما يسمى “مسيرة العلم” التي يخطط المتطرفون لتنظيمها الثلاثاء المقبل في البلدة القديمة.

وطالب الناطق الرسمي بالوزارة السفير ضيف الله الفايز سلطات الحتلال الإسرائيلية, وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في البلد.