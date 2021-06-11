أفغانستان.. طالبان تقتل 10 من عمال نزع الألغام في ولاية بغلان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية ومسؤول محلي الأربعاء أن حركة طالبان قتلت عشرة عمال لإزالة الألغام في ولاية بغلان بشمال البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان للصحافيين إن مقاتلي “طالبان دخلوا إلى مجمع لوكالة لنزع الألغام (…) وبدأوا إطلاق النار على الجميع”.

وصرح المتحدث باسم والي ولاية بغلان جاويد بشارات لوكالة فرانس برس أن الهجوم وقع ليل الثلاثاء إلى الأربعاء في منطقة تسيطر عليها القوات الحكومية، واوضح أن المهاجمين كانوا ملثمين.

تعد أفغانستان من أكثر البلدان التي تنتشر فيها الألغام في العالم نتيجة عقود من الحروب.

وشهدت ولاية بغلان في الأشهر الماضية اشتباكات عنيفة، يومية أحياناً في بعض المناطق، بين القوات الحكومية وطالبان.

وتصاعد العنف منذ مطلع مايو مع بدء المرحلة الخيرة من انسحاب القوات الأميركية بأمر من الرئيس جو بايدن في أبريل.

قام المتمردون بزرع الألغام والقنابل على طول الطرق في المناطق التي تشهد المعارك. وتستهدف هذه المتفجرات القوات الحكومية لكنها غالبا ما تقتل وتجرح مدنيين.