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ترمب يثير الجدل مجددا بنصيحة لبايدن قبيل اجتماعه مع بوتين

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بغداد - ياسين صفوان - أعرب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن تمنياته لخليفته جو بايدن، بالتوفيق في اللقاء الذي سيجمعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، ودعاه إلى أن لا ينام أثناء اللقاء.
وقال ترمب في تصريح، "حظا سعيدا لبايدن في محادثاته مع الرئيس بوتين، لا تنم في الاجتماع، وأرجو أن تنقل إليه (بوتين) أطيب تمنياتي".

وكان ترمب يصف منافسه بايدن أثناء حملة الانتخابية الرئاسية الماضية، بـ"جو النعسان".


ويعقد الرئيسان الروسي والأمريكي أول لقاء قمة بينهما يوم 16 يونيو/حزيران الجاري في جنيف، منذ أن أصبح الأخير رئيسا للولايات المتحدة.

وقال الكرملين إن الرئيسين يعتزمان مناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، والاستقرار الاستراتيجي، فضلا عن مكافحة وباء وتسوية النزاعات الإقليمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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